Білорусь розмістила ракетний полк біля кордону з Рівненщиною

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Міністерство оборони підконтрольної росії білорусі повідомило, що збройні сили країни поповняться новим зенітним ракетним полком з пунктом постійної дислокації на аеродромі Лунинець Брестської області (за 60 км від кордону з Рівненською областю).

Обстановка навколо нашої країни не стає спокійнішою. Йде активна мілітаризація Заходу, зростає військовий потенціал біля наших кордонів. Накачується зброєю Україна, керівництво України виявляє непередбачуваність у своїх діях. Ми змушені діяти адекватно на виклики та загрози, які виникають, — заявив міністр оборони рб віктор хренін.

За даними Motolko Help, полк отримав номер 10198. На опублікованих міноборони білорусі фото зображені ЗРК С-300ПС. Найімовірніше, техніку (не менше одного дивізіону) було передано з іншого підрозділу ППО. Разом з тим, у грудні армія білорусі отримала від росії полковий комплект ЗРК С-400.

Нагадаємо, про плани розгортання на аеродромі в Лунінці нової військової частини стало відомо ще наприкінці січня 2022 року, під час візиту на аеродром воєнного злочинця, самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка. Будівництво на аеродромі тривало впродовж усього минулого року. Для військовослужбовців збудували житловий будинок на 72 квартири.