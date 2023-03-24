465 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну

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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 24 березня, відомо про щонайменше 1 тис. 407 дітей, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

З них 465 дітей загинули та понад 942 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 446;

Харківській області — 273;

Київській області — 127;

Херсонській області — 94;

Запорізькій області — 88;

Миколаївській області — 85;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 66;

Дніпропетровській області — 66.

Зокрема, стало відомо про двох підлітків віком 15 та 16 років, котрі 22 березня отримали травми внаслідок влучання ворожого безпілотника Shahed у гуртожиток в Обухівському районі Київської області.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 3 тис. 126 закладів освіти, 438 з них зруйновані повністю.