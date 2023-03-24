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465 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну

Понад 1,4 тис. дітей в Україні постраждали внаслідок російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

24 бер 2023, 10:35
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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 24 березня, відомо про щонайменше 1 тис. 407 дітей, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.





З них 465 дітей загинули та понад 942 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 446;
  • Харківській області — 273;
  • Київській області — 127;
  • Херсонській області — 94;
  • Запорізькій області — 88;
  • Миколаївській області — 85;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 66.

Зокрема, стало відомо про двох підлітків віком 15 та 16 років, котрі 22 березня отримали травми внаслідок влучання ворожого безпілотника Shahed у гуртожиток в Обухівському районі Київської області.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 3 тис. 126 закладів освіти, 438 з них зруйновані повністю.

Джерело: Ракурс


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