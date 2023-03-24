Понад 1,4 тис. дітей в Україні постраждали внаслідок російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n181269-ponad-1-4-tys-ditey-v-ukrayini-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 24 березня, відомо про щонайменше 1 тис. 407 дітей, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
З них 465 дітей загинули та понад 942 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 446;
- Харківській області — 273;
- Київській області — 127;
- Херсонській області — 94;
- Запорізькій області — 88;
- Миколаївській області — 85;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 66;
- Дніпропетровській області — 66.
Зокрема, стало відомо про двох підлітків віком 15 та 16 років, котрі 22 березня отримали травми внаслідок влучання ворожого безпілотника Shahed у гуртожиток в Обухівському районі Київської області.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 3 тис. 126 закладів освіти, 438 з них зруйновані повністю.