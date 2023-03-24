Місцеві у Севастополі чули нові вибухи у бухті

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Пабліки тимчасово окупованого Криму повідомляють про нові вибухи у Севастополі. Крім того, «Крим.Реалії» розповідали про стрілянину в районі військового училища неподалік Стрілецької бухти.

Окупаційна адміністрація міста інформацію про стрілянину та вибухи поки не коментує.

За ситуацією сьогодні могли спостерігати британські літаки: розвідник та два винищувачі. Росіяни теж підняли авіацію.

Про те, що у міжнародних водах в Чорному морі перебували три літаки Британських повітряних сил, свідчать дані Flightradar — два винищувачі Eurofighter Typhoon та один розвідувальний Boeing RC-135 — були в повітрі (але відносно далеко) окупованого росією півострова.

Наразі транспондери літаків вимкнено.

Кримчан, які працювали на російських окупантів, закликали евакуюватися. Про це розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Повернення Крим у рідну українську гавань обов’язково відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на росію, справді краще покинути територію українського Криму, — наголошує Юсов.

За даними української розвідки, російське командування та окупаційна адміністрація активно продають нерухомість і вивозять свої сім’ї з півострова.