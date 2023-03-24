Виробникам дронів в Україні дозволили заробляти більше, щоб наситити фронт

https://racurs.ua/ua/n181287-vyrobnykam-droniv-v-ukrayini-dozvolyly-zaroblyaty-bilshe-schob-nasytyty-front.html

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Уряд ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і створить умови для стрімкого розвитку українських військових технологій.

Рішення передбачає збільшення частки прибутку для українських виробників безпілотників до 25%.

Про це заявив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Це дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу — пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт, — написав міністр.

За його словами, це «історичне рішення, яке може пришвидшити нашу перемогу та розвинути ринок БПЛА в Україні».

Раніше «Економічна правда» розбиралась, як недосконале регулювання гальмує розвиток ринку військових дронів.

Війна створила в Україні великий ринок БПЛА. З 2014 року з’явилося багато приватних компаній, що виробляють безпілотники. Дрони української збірки за якістю вже не поступаються іноземним аналогам. Виробники могли б модернізувати свої підприємства та розробляти нові дрони, однак вони стикаються з низкою проблем, які влада ігнорує.

Держава не купує вітчизняні дрони за ринковою ціною. Закупівельна ціна безпілотника визначається за формулою «витрати на виробництво плюс відсоток прибутку».

Ми продаємо державі комплекс «Лелека» з прибутковістю близько 2,5% від собівартості. Щоб мати перспективи, рентабельність має бути бодай 20%, тобто в десять разів більше, ніж зараз, — каже директор DeViRo Андрій Горшков

В «Укроборонпромі» ЕП повідомили, що їхні виробники відчувають такі ж проблеми з обмеженням цін, оскільки дотації на виробництво безпілотників не передбачені.

Обмеження цін діє лише для місцевих виробників. Виходить, що вигідніше перевести потужності за кордон і звідти продавати БПЛА Міністерству оборони. Під час розмов з виробниками ЕП виявила, що кілька українських компаній уже про це думають.

Збільшивши рентабельність українських підприємств, Міноборони витрачатиме більше бюджетних грошей на закупівлю апаратів, але водночас інвестуватиме в розширення українського ВПК.

Мінцифри та Мінстратегпром запропонували низку дерегуляцій: приватним виробникам дронів хочуть дозволити отримувати на державних контрактах прибуток до 25% від собівартості.

Додатково виробництво БПЛА гальмується посиленим фінансовим моніторингом. Гроші можуть до трьох тижнів «зависати» між банком та продавцем компонентів через велику кількість перевірок.