ЗСУ знищили вже понад 170 тис. окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n181334-zsu-znyschyly-vje-ponad-170-tys-okupantiv-infografika.html

Ракурс

Втрати російської армії у війні з Україною перевищили вже 1780 тис. осіб.

Лише за вчора, 25 березня, були ліквідовані 660 окупантів. Також ворог втрати 15 танків, 15 БТР та БМП, вісім артилерійських систем, дві РСЗВ, одну систему ППО, шість одиниць автомобільної та спецтехніки та два безпілотники. Про це 26 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 березня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 170 тис. 550 (+660) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 595 (+15) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 947 (+15) од,

артилерійських систем — 2 тис. 631 (+8) од,

РСЗВ — 522 (+2) од,

засоби ППО — 277 (+1) од,

літаків — 305 (+0) од,

гелікоптерів — 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 216 (+2),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 486 (+3) од,

спеціальна техніка — 282 (+3).

Нагадаємо, військовослужбовці з 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка та 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали на відео, як влучним пострілом ліквідували реактивну систему залпового вогню «Град» армії рф.