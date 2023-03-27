Зеленський знову відвідав фронт

Володимир Зеленський сьогодні відвідав передові позиції ЗСУ у Запорізькій області.

Президент дізнався про оперативну ситуацію та вручив нагороди військовим.

Маю честь сьогодні бути тут, поряд із нашими військовими. Дякую кожному нашому воїну за захист України, нашого суверенітету, наших міст, наших дітей. Ми обов’язково переможемо! — прокоментував президент свій візит.