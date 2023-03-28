Екс-президент “Мотор Січі” блокував передачу гелікоптерів ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n181404-eks-prezydent-motor-sichi-blokuvav-peredachu-gelikopteriv-zsu.html

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Екс-президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв отримав нову підозру за блокування постачання гелікоптерів для українських військових на початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

На початку повномасштабної війни, у квітні 2022 року, коли українські військові звернулися щодо оплатної передачі в користування гелікоптерів, Богуслаєв надавав вказівки співробітникам підприємства приховати документи. Це робилося для того, щоб пілоти не могли сісти за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів. Окрім того, він наказав розукомплектувати техніку: зняти лопаті та заховати їх.

Богуслаєву повідомили про нову підозру — у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ст. 114−1 Кримінального кодексу України). Також встановлено, що начальник департаменту зовнішньо-економічної діяльності АТ «Мотор Січ» розробив схему поставки запчастин до авіаційних двигунів зі Сніжнянського машинобудівного заводу, розташованого на тимчасово окупованій території України, на АТ «Мотор Січ».

Нагадаємо, 23 жовтня 2022 року Служба безпеки України затримала Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності «Мотор Січі» за підозрою у колабораційної діяльності та пособництві державі-агресору.