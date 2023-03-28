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Зеленський вручив відзнаку міста-героя Охтирці. Фото: Офіс президента

Зеленський на Сумщині вручив відзнаку міста-героя Охтирці (ФОТО, ВІДЕО)

28 бер 2023, 16:19
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Президент України Володимир Зеленський 28 березня відвідав Сумську область.





Під час робочої поїздки він вручив Охтирці почесну відзнаку «місто-герой». Глава держави виступив із промовою на міській площі, де разом із присутніми вшанував хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав життя за незалежність України. Про це повідомляється у Telegram-каналі президента.

У нашій Охтирці ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей — наших героїв… Тут зовсім недалеко кордон України. Кордон, який жодному тирану не стерти. Українці житимуть на своїй землі, у своїх містах і селах, — відзначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що в Охтирці, як і в багатьох інших містах українці чинили спротив окупантам — знищували ворожі колони, тим самим ламаючи плани ворогу.

Як відомо, 27 березня 2022 року закінчилася активна фаза боїв за Охтирку Сумської області.

Зеленський вручив відзнаку міста-героя Охтирці. Фото: Офіс президента

Зеленський вручив відзнаку міста-героя Охтирці. Фото: Офіс президента

Зеленський вручив відзнаку міста-героя Охтирці. Фото: Офіс президента

Зеленський вручив відзнаку міста-героя Охтирці. Фото: Офіс президента

Зеленський вручив відзнаку міста-героя Охтирці. Фото: Офіс президента

Нагадаємо, 27 березня президент Володимир Зеленський уперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді — під час візиту до Дніпра. Обговорили, зокрема, загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист українських рубежів по всій протяжності фронту — від Херсонщини до Харківщини.

Джерело: Ракурс


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