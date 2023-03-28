Зеленський вручив відзнаку міста-героя Охтирці. Фото: Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський 28 березня відвідав Сумську область.

Під час робочої поїздки він вручив Охтирці почесну відзнаку «місто-герой». Глава держави виступив із промовою на міській площі, де разом із присутніми вшанував хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав життя за незалежність України. Про це повідомляється у Telegram-каналі президента.

У нашій Охтирці ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей — наших героїв… Тут зовсім недалеко кордон України. Кордон, який жодному тирану не стерти. Українці житимуть на своїй землі, у своїх містах і селах, — відзначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що в Охтирці, як і в багатьох інших містах українці чинили спротив окупантам — знищували ворожі колони, тим самим ламаючи плани ворогу.

Як відомо, 27 березня 2022 року закінчилася активна фаза боїв за Охтирку Сумської області.

Нагадаємо, 27 березня президент Володимир Зеленський уперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді — під час візиту до Дніпра. Обговорили, зокрема, загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист українських рубежів по всій протяжності фронту — від Херсонщини до Харківщини.