Російська економіка почала розсипатися - WSJ

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Перші місяці російського вторгнення в Україну минулого року призвели до зростання цін на нафту та природний газ, що принесло Москві великі доходи. Це дозволило зберегти економічну рівновагу попри санкції Заходу. Але ті дні минули.

Війна триває вже другий рік, санкції Заходу посилюються, державні доходи росії скорочуються, а її економіка перейшла на нижчу траєкторію зростання — і, ймовірно, надовго, пише The Wall Street Journal.

Найбільші експортні продукти країни — газ і нафта — втратили колишні ринки збуту. Державні фінанси були в занепаді. З листопада курс рубля щодо долара впав більш ніж на 20%. Робочої сили скоротилося, одні молоді люди мобілізуються на фронт, інші тікають з країни, боячись призову. Невизначеність стримує інвестиції.

Невдала ставка на шантаж енергією

Як зазначають журналісти, туманні перспективи російської економіки пов’язані з невдалою ставкою путіна на те, що він може використовувати російські енергоносії для обмеження підтримки України з боку Західної Європи.

Європейські уряди замість того, щоб зменшити підтримку Києва, швидко почали шукати нові джерела природного газу та нафти. Більшість потоків російського газу до Європи припинилися, і після початкового стрибка світові ціни на газ різко впали. Зараз Москва заявляє, що до червня скоротить видобуток нафти на 5% порівняно з попереднім рівнем. Вона продає свою нафту зі знижкою до світових цін.

У результаті доходи уряду від енергетики за перші два місяці цього року скоротилися майже вдвічі порівняно з минулим роком, а дефіцит бюджету збільшився до 34 мільярдів доларів за ці перші два місяці, що еквівалентно понад 1,5% валового внутрішнього продукту країни. Це змушує Москву зазирати у свій Фонд національного добробуту, що є одним з головних антикризових буферів.

росія знайшла способи продавати свою нафту Китаю та Індії. Крім того, Китай постачає в рф багато деталей, які раніше отримував із Заходу. Таким чином, Москва стає все більш залежною від Китаю і ризикує перетворитися на економічну колонію свого південного сусіда.

Дефіцит робочої сили

За даними Інституту економічної політики імені Гайдара в Москві, промисловість країни відчуває найсильніший дефіцит робочої сили з початку обліку в 1993 році. Відтік мізків після вторгнення та військової мобілізації 300 тис. минулої осені призвело до того, що близько половини підприємств зіткнулися з нестачею робочої сили. Працедавці шукають слюсарів, зварювальників, механіків.

Під час нещодавнього візиту на авіазавод путін сказав, що виробництво зброї сповільнює нестача робочої сили. За його словами, уряд підготував перелік пріоритетних професій для відстрочки від служби.

До речі, значне зростання промислового виробництва в росії зараз відбувається за рахунок заводів з виробництва ракет, артилерійських снарядів і військового одягу. За словами путіна, деякі заводи працюють у кілька змін, щоб впоратися з попитом. Однак при цьому виробництво автомобілів впало приблизно на 45% порівняно з минулим роком.

Це не реальне продуктивне зростання, тому що воно не розвиває економіку, — вважає Олександра Прокопенко, колишня співробітниця Центрального банку росії, яка виїхала з рф незабаром після вторгнення.

Спроби імпортозаміщення

Компанії пристосовуються до західних заборон імпорту. У той час як Москва збільшила імпорт технологій, критичних для її війни в Україні, з інших країн (включаючи напівпровідники та мікросхеми з Китаю), у багатьох цивільних секторах деталі важко замінити.

Центробанк заявив, що ризик зростає в секторі повітряного транспорту, оскільки дефіцит нових літаків і запасних частин може призвести до проблем з обслуговуванням. ІТ та фінансові компанії намагаються уникнути доступу до західних технологій, таких як програмне забезпечення, системи керування базами даних, аналітичні інструменти та обладнання.

Що відбувається з приватними компаніями

Компанії, які зараз виживають, більше не зосереджені на технологічних інноваціях. І вся російська економіка стає надзвичайно залежною від держави.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, до 2027 року обсяг російського виробництва буде приблизно на 7% менше, ніж передбачалося в довоєнних прогнозах.

Втрата людського капіталу, ізоляція від світових фінансових ринків і обмежений доступ до передових технологій будуть перешкоджати розвитку російської економіки, — заявили в МВФ.

Мова йде не про кількарічну кризу, а про те, що російська економіка, судячи з усього, піде зовсім іншою траєкторією.