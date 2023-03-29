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Українська штурмова бригада показала вогневе влучання у скупчення піхоти рф біля Бахмута

Українська штурмова бригада показала вогневе влучання у скупчення піхоти рф біля Бахмута (ВІДЕО)

29 бер 2023, 17:08
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Вогневе влучання у скупчення живої сили противника показала на відео Третя штурмова бригада.





Цей підрозділ ЗСУ продовжує мінусувати російську піхоту навколо Бахмута.

Джерело: Ракурс


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