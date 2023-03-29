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Українська штурмова бригада показала вогневе влучання у скупчення піхоти рф біля Бахмута
Українська штурмова бригада показала вогневе влучання у скупчення піхоти рф біля Бахмута (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181453-ukrayinska-shturmova-brygada-pokazala-vogneve-vluchannya-u-skupchennya-pihoty-rf-bilya-bahmuta.htmlРакурс
Вогневе влучання у скупчення живої сили противника показала на відео Третя штурмова бригада.
Цей підрозділ ЗСУ продовжує мінусувати російську піхоту навколо Бахмута.
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