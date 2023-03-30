Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь скотився до відкритих погроз президенту і його родині

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Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь скотився до відкритих погроз президенту і його родині.

У новому відеозверненні Паша «Мерседес» (так часто називають колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври) заявив про «небесну кару» для президента України Володимира Зеленського небесною карою за вигнання УПЦ МП із Києво-Печерської Лаври.

Погрожував Павло не лише президенту, дісталося від «божої людини» також сім’ї Зеленського на пару із сім'єю міністра культури Олександра Ткаченка. Не залишив поза увагою Павло й директора заповідника, Кабінет міністрів, ПЦУ і навіть патріарха Варфоломія.

Сльози наші не впадуть на землю, а впадуть вам на голову. Господь не простить вам і вашій родині. Братія монахів викинута на вулицю, — заявив Паша «Мерседес».

Коментуючи своє нещодавнє отримання закордонного паспорта, митрополит заявив, що не виїде з країни.

Вони скрізь заявляють, що я їду. Ні, я не поїду до останнього. Вас поки поховаю всіх, — заявив служитель церкви.

29 березня у Києво-Печерській лаврі провели останнє богослужіння УПЦ МП. Церковну службу очолював архімандрит лаври митрополит Павло (Лебідь). На службу зібралося кілька сотень вірян, які стояли у храмі та на вулиці. На території Лаври було багато українських та іноземних журналістів. Заворушень не було.

Митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником «Києво-Печерська Лавра».

Павло сказав, що очільники УПЦ МП не мають наміру покидати територію Києво-Печерської лаври попри те, що з 29 березня припиняється дія договору на оренду. Про це в стрімах різних каналів із Лаври в середу заявили настоятель монастиря Лебідь та голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент (Вечеря).

Крім того, церква Московського патріархату подала позов до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» про визнання недійсною односторонньої відмови від договору, про що йдеться в ухвалі Господарського суду Києва від 24 березня.

29 березня УПЦ МП скликала своїх прибічників до Лаври на молебень. При цьому віряни МП — близько тисячі — були агресивно налаштованими стосовно журналістів, які ведуть стріми та прямі включення з Лаври.

Як позбавляться УПЦ МП

Московської церкви у Києво-Печерській лаврі не буде, але «ніхто нікого за ноги витягувати не збирається», заявив секретар РНБО Данілов ефірі Радіо НВ. За його словами, все відбуватиметься «згідно із законодавством».

Данілов нагадав, що лавра — музейний комплекс, що належить державі, тому питання щодо нього вирішуватиме держава, «а не якісь окремі люди, які чомусь вважають, що вирішуватимуть, яким чином паплюжити наші закони».

Він додав, що церкви на території лаври працюватимуть, відбуватимуться богослужіння, але «штучні утворення, які свого часу були створені поза законами України», не братимуть у цьому участі.

Тим часом один із ченців Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій (Лотиш) попросив митрополита Київського і всієї України Епіфанія затвердити його серед братії у складі монастиря Православної церкви України.

Епіфаній задовольнив його прохання та призначив Авраамія виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі ПЦУ.

Після цього отець Авраамій закликав братію монатиря залишитися в лаврі у складі помісної Православної церкви України.