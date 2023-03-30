Використали і викинули - рф включила Угорщину до переліку недружніх країн

https://racurs.ua/ua/n181482-vykorystaly-i-vykynuly-rf-vkluchyla-ugorschynu-do-pereliku-nedrujnih-krayin.html

Ракурс

Як тільки не саботували європейську протидію росії в Будапешті, але угорці для Москви тепер не друзі.

росія включила Угорщину до переліку недружніх країн.

Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя і змушена їх суворо виконувати. Саме тому вона віднесена до категорії недружніх до росії країн, на адресу яких можуть застосовуватися наші заходи у відповідь, — сказав посол росії Євген Станіславов.

При цьому посол зробив застереження.

Будапешт демонструє прагматичну позицію, від якої поки що не збирається відмовлятися навіть під тиском своїх союзників щодо ЄС та НАТО, — додав дипломат.

В російському посольстві скаржаться, що санкції погано впливають на співпрацю з Угорщиною у сферах економіки, політики, культури та «людських контактів».

Тим часом угорська президентка Каталін Новак на пресконференції з Ердоганом заявила про підтримку мирного плану для України, який не передбачає перемоги росії й водночас ґрунтується на «реалістичних цілях».

Зазначимо, що інші угорські високопосадовці висловлюють менш категоричну позицію щодо досягнення миру в Україні