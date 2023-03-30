Японія виділить майже півмільярда доларів на відновлення України

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Уряд Японії виділить два пакети безоплатної допомоги для відновлення та реконструкції України на загальну суму 470 млн дол.

Кошти перераховуються у рамках ініціативи під назвою «Програма аварійного відновлення. Фаза 2», йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті МЗС Японії.

29 березня в Києві японський посол в Україні Мацуда Кунінорі та віце-прем'єр-міністр України, голова міністерства відновлення та реінтеграції Олександр Кубраков підписали та обмінялися нотами про виділення грантової допомоги на 400 млн дол.

Передбачається, що співпраця між двома країнами допоможе Україні проводити розмінування та розчищення завалів, відновлювати базову інфраструктуру та сільське господарство, а також сприятиме зміцненню демократії.

Напередодні уряд Японії підтвердив зобов’язання надати підтримку на суму 70 млн дол. через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН). Ці гроші будуть використані на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, сприятиме збільшенню енергопостачання на ТЕЦ, які забезпечують українське населення електроенергією, теплом та водою.

Зазначається, що Японія має намір продовжувати підтримувати народ України, який постав перед труднощами, у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема разом із країнами-членами «Великої сімки».