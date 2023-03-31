ЗСУ знищили більшість контрбатарейних комплексів рф. Фото:

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Збройні сили України ліквідували більшість контрбатарейних комплексів російської армії.

Сили спеціальних операцій України 23 березня оприлюднили кадри знищення російської контрбатарейної РЛЗ «Зоопарк-1М» у Донецьку. Країна-агресор втратила щонайменше шість таких комплексів, і, швидше за все, в Україні залишилася дуже обмежена їхня кількість. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Зазначається, що і Україна, і рф мають пріоритетні завдання з відновлення парку контрбатарейних систем. Однак окупантам це важко буде зробити через запроваджені санкції, що унеможливлюють постачання високотехнологічної електроніки.

Британці вважають, що спроби обох сторін нейтралізувати контрбатарейні радари противника були постійним елементом війни. Цих систем небагато, але вони значно збільшують бойові можливості, бо дозволяють командирам швидко виявляти та вражати артилерію супротивника. Однак їх можна виявити та ліквідувати, бо ці системи мають активну електромагнітну сигнатуру.

Нагадаємо, у березні воїни з 44-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України знищили російську зенітну самохідну установку ЗСУ-23−4 «Шилка», яка використовувалася для протиповітряного прикриття наземних військ і знищення повітряних цілей.