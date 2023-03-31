ВАКС оголосив у розшук нардепа Сергія Шахова. Фото: Слово і діло

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Сергій Шахов, народний депутат України, оголошений у розшук у справі про декларування недостовірної інформації.

Про розшук парламентаря клопотав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо Шахов упродовж семи місяців так і не з’явився в суд і не надав жодних належним чином затверджених документів, які б підтверджували, що він перебуває на лікуванні і не може прибути в засідання. Про це йшлося на засіданні Вищого антикорупційного суду 31 березня, яке транслювалося в YouTube.

Обвинуваченого Шахова Сергія Володимировича… оголосити в розшук. Зупинити судове провадження щодо обвинуваченого Шахова до його розшуку. Ухвала оскарженню не підлягає, — заявила головуюча суддя Віра Михайленко.

Адвокат Шахова на засіданні суду зазначила, що її клієнт не з’явився на засідання, бо «продовжують існувати причини, які були на минулому засіданні», зокрема, він нібито з «20 лютого продовжує перебувати на лікуванні у місті Бішкек». Однак захисник не надала документів, які могли б підтвердити те, що Шахов перетнув кордон з Киргизькою республікою. Крім того, залишається невідомим, скільки часу Шахов лікуватиметься.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року народному депутату Сергію Шахову повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. В Офісі генпрокурора тоді заявляли, що парламентар не вніс до декларації житловий будинок та земельну ділянку у Київській області, 13 квартир у Києві, вісім паркомісць. Крім того, обранець не вказав два будинки, загальна площа яких перевищує 2 тис. кв. м та 27 земельних ділянок. Також нардеп не вніс до декларації два автомобілі, частки у низці суб'єктів господарювання та доходи від продажу нерухомості. Загальна вартість незадекларованого становить близько 60 млн грн.