На російській міні підірвалися троє людей. Фото: ХОВА

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Російські міни продовжують забирати життя українських мирних громадян.

У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей. Це електромонтери, що працювали над відновленням електромереж. Попередньо відомо про загибель двох чоловіків віком 50 та 45 років. Ще один робітник дістав тяжкі поранення, за його життя борються медики. Про це 31 березня повідомила прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала, що нерозірвані снаряди можуть бути в покинутих будинках, просто неба, на полях, у лісах, на узбіччях доріг, дитячих майданчиках. У разі виявлення такого предмета не варто його торкатися, а потрібно відійти щонайменше на 100 м. Місце знахідки треба позначити палицею, одягом чи камінням та викликати рятувальників та поліцію.

В Херсонській ОВА заявляли, що лише за минулий тиждень через російські міни загинув один цивільний, а ще п’ятеро дістали поранення. Влада наголосила, що мінна небезпека на в Херсонській області залишається вкрай високою, тому відвідувати території, які ще не обстежили сапери, небезпечно.

Нагадаємо, 26 березня у полі поблизу села Іщенка на протипіхотній міні «Лепесток», залишеній російськими окупантами, підірвався 25-річний місцевий мешканець. З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота його шпиталізували до найближчого медзакладу.