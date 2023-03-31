Україна отримала від Канади кредит на 1,8 млрд дол. США

Канадські долари, фото: publicdomainpictures.net

https://racurs.ua/ua/n181540-ukrayina-otrymala-vid-kanady-kredyt-na-1-8-mlrd-dol-ssha.html

Ракурс

Канада надала Україні кредит на 2,4 млрд канадських доларів (1,8 млрд дол. США).

Відповідні кошти вже надійшли до Держбюджету. Про це сьогодні, 31 березня, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що цей кредит надається на пільгових умовах — на 10 років із процентною ставкою 1,5% річних.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, кошти кредиту будуть спрямовані передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету.

Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором, — наголошує Марченко.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів.