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Ракурс
Канадські долари, фото: publicdomainpictures.net

Україна отримала від Канади кредит на 1,8 млрд дол. США

31 бер 2023, 22:02
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Канада надала Україні кредит на 2,4 млрд канадських доларів (1,8 млрд дол. США).





Відповідні кошти вже надійшли до Держбюджету. Про це сьогодні, 31 березня, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що цей кредит надається на пільгових умовах — на 10 років із процентною ставкою 1,5% річних.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, кошти кредиту будуть спрямовані передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету.

Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором, — наголошує Марченко.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів.

Джерело: Ракурс


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