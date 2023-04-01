Павло Лебідь заявив про підозру від СБУ, у його будинку відбудеться обшук

https://racurs.ua/ua/n181547-pavlo-lebid-zayavyv-pro-pidozru-vid-sbu-u-yogo-budynku-vidbudetsya-obshuk.html

Ракурс

В будинку колишнього очільника Києво-Печерської Лаври Павла розпочали обшук.

СБУ вручила колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу підозру по двох статтях Кримінального кодексу України.

Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії рф (ст. 436 ККУ).

Паша «Мерседес» власну вину очікувано не визнав.

Наразі офіційного підтвердження інформації від СБУ немає.

Нагадаємо, 31 березня заповідник «Києво-Печерська лавра» вдруге подав заяву до поліції через недопуск комісії з передачі державного майна до будівель Лаври представниками УПЦ МП, повідомили в Мінкульті.

Другий день поспіль віряни УПЦ МП з монахами та священнослужителями блокують доступ комісії до об'єктів на території заповідника. Водночас до Лаври прийшли противники перебування там УПЦ МП і звинувачували керівництво церкви у проросійських поглядах та прославлянні «русского міра».

Крім того, на УПЦ МП подано до суду за перешкоджання в передачі майна Лаври державі. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, заповідник звернувся до суду, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна Лаври законному власнику — державі.