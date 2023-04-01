МОЗ пояснило, що означає впровадження е-рецепта

https://racurs.ua/ua/n181562-moz-poyasnylo-scho-oznachaie-vprovadjennya-e-recepta.html

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Керівництво української медицини пояснило, що означає впровадження е-рецепта. В МОЗ повідомили, що паперовий рецепт діятиме, безрецептурні ліки та надалі можна буде купити в аптеках.

Е-рецепт вводиться як додатковий документ і буде потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску ліків. Усі препарати, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Для отримання електронного рецепта не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Виписати рецепт на рецептурний препарат зможе будь-який лікар, який відповідає за ваше лікування.

На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

Як і раніше, можна буде отримати рекомендацію від фармацевта щодо безрецептурних аналогів ліків, які відпускаються за рецептом.

Під час воєнного стану аптеки продовжать продавати рецептурні препарати без необхідності у рецепті.

Це передбачено постановою Кабміну від 7 травня 2022 року. Виняток становлять лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини тощо.

МОЗ підкреслює, що з 1 квітня перелік рецептурних препаратів залишається незмінним, але з’являється нова можливість отримати рецептурні препарати за допомогою е-рецепту.

Травневу постанову, за якою рецептурні препарати можна було продавати без рецепта під час воєнного стану, скасували в серпні.

Міністр Віктор Ляшко розповів, що у травні міністерство, зважаючи на війну і досить хаотичний стан, прибрало рецептурний відпуск повністю на всі ліки. За кілька місяців, коли логістика аптечних мереж покращилася, дію постанови скасували. Тобто зараз за рецептами продають 60% лікарських засобів — як і до 24 лютого.

Але МОЗ додало новий сервіс. З 1 квітня в аптеці можна буде отримати ліки не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. Відпуск ліків без рецептів дозволено лише на окупованих територіях або там, де ведуться бойові дії.