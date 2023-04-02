Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n181591-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на сьогодні, 2 квітня, росія розмістила на бойовому чергуванні п’ять кораблів, серед них два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 12 ракет.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають до семи ворожих кораблів, з них три носії «калібрів» із загальним залпом до 20 ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — шість суден, з них одне судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря — жодного судна.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.