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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

2 кві 2023, 15:14
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У Чорному морі станом на сьогодні, 2 квітня, росія розмістила на бойовому чергуванні п’ять кораблів, серед них два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 12 ракет.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають до семи ворожих кораблів, з них три носії «калібрів» із загальним залпом до 20 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — шість суден, з них одне судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря — жодного судна.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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