Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС

https://racurs.ua/ua/n181591-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на сьогодні, 2 квітня, росія розмістила на бойовому чергуванні п’ять кораблів, серед них два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 12 ракет.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають до семи ворожих кораблів, з них три носії «калібрів» із загальним залпом до 20 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — шість суден, з них одне судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря — жодного судна.