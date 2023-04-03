Німецькі консерватори розкритикували заклик до перемир'я в Україні

https://racurs.ua/ua/n181625-nimecki-konservatory-rozkrytykuvaly-zaklyk-do-peremyr-ya-v-ukrayini.html

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У Німеччині обговорюють заклик до припинення вогню в Україні, який опублікувала газета Berliner Zeitung.

Його ініціював історик Петер Брандт, син екс-канцлера ФРН Віллі Брандта. Документ підписали багато колишніх функціонерів панівної в Бундестазі партії СДПН та профспілкового об'єднання DGB, а також художники та науковці.

Представник консервативної партії ХДС із зовнішньої політики та заступник голови опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йохан Вадефуль назвав цей заклик «примітивним». «Будь-яке припинення вогню зараз означатиме, що росії вдалося окупувати частину України», — заявив Вадефуль у понеділок в ефірі телеканалу ZDF.

За його словами, Захід має продовжувати протистояти російській агресії.

На жаль, наразі ми можемо допомогти тільки постачанням зброї, — додав Вадефуль.

В Україні різко відреагували на «заклик до миру» від німецьких соціал-демократів та профспілкових діячів

Ідіть до біса зі своєю маразматичною ідеєю досягнення «швидшого припинення вогню» та «укладання миру тільки з росією». Українці відкидають цю нісенітницю, — написав заступник міністра закордонних справ та колишній посол у ФРН України Андрій Мельник у Twitter.

Його наступник на посаді посла України в Німеччині Олексій Макєєв заявив у коментарі для DPA:

Цей заклик до миру — не першоквітневий жарт. Це відвертий цинізм до численних жертв російської агресії.

Заклик «Помиріться! Перемир’я та загальна безпека зараз!» був опублікований у Berliner Zeitung у суботу, 1 квітня. Текст закликає канцлера Олафа Шольца разом із Францією працювати над тим, щоб переконати Бразилію, Китай, Індію та Індонезію виступити посередниками у швидкому припиненні вогню в Україні.