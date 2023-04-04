Україна поки не може належно реагувати на російські керовані бомби - Ігнат

https://racurs.ua/ua/n181657-ukrayina-poky-ne-moje-nalejno-reaguvaty-na-rosiyski-kerovani-bomby-ignat.html

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росія застосовує до 20 керованих авіабомб на добу, реагувати на це Україні поки що немає чим.

Про це 4 квітня повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Противник застосовує плануючі бомби, які можуть летіти десятки кілометрів (до 70 км) — 10−15, до 20 бомб на день по всій лінії розмежування. Запускають із літаків Су-35 та Су-34, які не входять до зони поразки нашої ППО, і це є для нас загрозою, на яку треба оперативно реагувати. Зараз реагувати ефективно поки що нема чим. Щоб відігнати ці літаки далі від наших кордонів, нам потрібні далекобійні системи та засоби ППО, такі як Patriot та, безумовно, сучасні багатоцільові винищувачі, — заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил заявив також, що нові МіГ-29 від іноземних партнерів частково посилять ЗСУ, але не розв’яжуть питання контрнаступу.

Представник Повітряних сил України розкритикував тих спікерів, які раніше заявили про нібито отримання Україною 72 винищувачів і «комплектацію трьох бригад винищувачів».

Звідки взагалі взялася цифра 72? У складі Повітряних Сил п’ять винищувальних бригад, три з них мають на озброєнні МіГ-29. Передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить можливості винищувальної авіації у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не розв’яже питання «контрнаступу», «перемоги» тощо, — зазначив спікер.

** Для виконань завдань контрнаступу МіГ-29 практично не потрібні. Вони не вирішують завдань, які б могли виконати F-15/16, але відкушують 700 мільйонів доларів із бюджету допомоги США для України, оскільки кошти йдуть на заміщення країнам-постачальникам МіГів.