У Краматорську потоп - внаслідок сніготанення зруйнувалася частина греблі

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Стихійне лихо у прифронтовому Краматорську. Приблизно 260 будинків на 30 вулицях підтоплено у селищі в Краматорській громаді. Сталося часткове руйнування водоскидного шлюзу.

Про це повідомляє Донецька ОВА. На місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської військових адміністрацій.

Також створюють бетонне загородження та розселяють людей до тимчасового житла.

За словами мера Олександра Гончаренка, причиною прориву стала негода.

Розбило частину конструкції греблі, збільшився викид води. Усі відповідні служби на місцях намагаємося зменшити потік, — сказав він.

Місцеві жителі повідомляють про підтоплення приватних будинків, люди мусять евакуюватися. Пізніше мер додав, що із затоплених будинків евакуювали шістьох мешканців.