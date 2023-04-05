Ракетоносії у Чорному морі. Фото: росЗМІ

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Ракетна загроза залишається надзвичайно високою, бо росія вивела у Чорне море ракетоносії з десятками ракет.

на тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку корабельне угруповання ворога збільшилося до 15 одиниць. Станом на середу, 5 квітня, у Чорному морі перебуває шість ракетоносіїв, два з яких підводні. При максимальному спорядженні загальний залп «Калібрів» може сягати 40 ракет. Про це спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомив у Telegram.

За його словами, не всі ці кораблі та субмарини можуть бути споряджені ракетами, але до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально.

Назаром додав, що окупанти, для виправдання перед власним споживачем пропагандистських новин, можуть здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе.

Нагадаємо, 4 квітня міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси «Іскандер-М», здатні завдавати тактичних ядерних ударів.