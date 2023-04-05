УПЦ МП не пускала до храму труну з загиблим героєм. Фото: «Молодий буковинець»

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У Чернівецькій області УПЦ Московського патріархату не пускала до храму труну з загиблим військовослужбовець.

Інцидент трапився у селі Задубрівка. Священники УПЦ МП заблокували місцеву церкву й не дозволяли внести до храму домовину з загиблим героєм. Мати загиблого військового зі сльозами на очах просила пустити труну для відспівування сина. Про це 5 квітня повідомляє місцеве видання «Молодий буковинець».

Зазначається, прихожани церкви архістратига Михайла ще чотири роки тому перейшли до Православної церкви України. Громада має всі необхідні документи, але Московський патріархат все одно не дозволяє їм проводити богослужіння.

Пізніше стало відомо, що представники УПЦ МП після тривалої суперечки розблокували церкву і людям вдалося туди зайти. Загиблого героя відспівали священники ПЦУ.

Нагадаємо, 2 квітня у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ Московського патріархату місцеві священнослужитель і віряни побили військового. Після скандалу відбулося зібрання, учасники якого більшістю голосів проголосували за перехід храму до ПЦУ. До Великодня за східним обрядом богослужіння у цій церкві не проводитимуть.

Джерело: «Молодий буковинець»