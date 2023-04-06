Пригожин припинив розповідати про взяття Бахмута вагнерівцями

https://racurs.ua/ua/n181745-prygojyn-prypynyv-rozpovidaty-pro-vzyattya-bahmuta-vagnerivcyamy.html

Ракурс

Формальний власник ПВК «Вагнер», воєнний злочинець рф євгеній пригожин визнав, що Збройні сили України не відступають з Бахмута, й про жоден наступ росіян на цьому напрямку нині не йдеться. Він більше не розповідає про взяття міста.

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Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде. У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста, — цитує пригожина його прес-служба.

З його слів, для продовження штурму Бахмута його найманцям потрібен «надійний захист флангів і боєприпаси».

Пригожин визнав, що для отримання «позитивної динаміки» воєнним злочинцям рф треба переконатися, що у росіян «нормально організоване командування», перевірити надійність та захищеність флангів, а також забезпечення снарядами.