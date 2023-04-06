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Ракурс
Пригожин припинив розповідати про взяття Бахмута вагнерівцями

Пригожин припинив розповідати про взяття Бахмута вагнерівцями

6 кві 2023, 20:58
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Формальний власник ПВК «Вагнер», воєнний злочинець рф євгеній пригожин визнав, що Збройні сили України не відступають з Бахмута, й про жоден наступ росіян на цьому напрямку нині не йдеться. Він більше не розповідає про взяття міста.


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Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде. У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста, — цитує пригожина його прес-служба.

З його слів, для продовження штурму Бахмута його найманцям потрібен «надійний захист флангів і боєприпаси».

Пригожин визнав, що для отримання «позитивної динаміки» воєнним злочинцям рф треба переконатися, що у росіян «нормально організоване командування», перевірити надійність та захищеність флангів, а також забезпечення снарядами.

Коли ми вирішимо всі ці три питання, тоді можна куди завгодно йти, — переконаний повар путіна.

Джерело: Ракурс


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