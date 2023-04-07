Бійці ДПСУ показали на відео «дорогу життя» до Бахмута. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n181764-dorogu-jyttya-do-bahmuta-ukrayinski-prykordonnyky-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Так звану дорогу життя до Бахмута показали українські прикордонники.

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Відео, яке опублікували в мережі, видно, що через весняну погоду дорога перетворилася у суцільну багнюку. Проїхати до міста-фортеці може лише спецтехніка. Та й не вся техніка проїде таким бездоріжжям. Про це 7 квітня Державна прикордонна служба України повідомила в Telegram.

Один із захисників розповів, що застрягла навіть броньована машина Senator, які Україна отримала від Канади.

Однак українські військові не зупиняються, бо на допомогу бронеавтомобілям приходять «старші брати» — важка бронетехніка.

Раніше ДПСУ показала на відео, як військовослужбовці евакуюють поранених бійців з Бахмута. Один з прикордонників під час відбиття ворожого штурму отримав кульове поранення в руку, але його вдалося врятувати.

Нагадаємо, воєнна розвідка Великої Британії повідомляла, що в останні дні російські військові отримали новий імпульс у боях за Бахмут, бо найманці російської приватної військової компанії «Вагнер» налагодили співпрацю. Окупанти, ймовірно, просунулися в центр міста і захопили західний берег річки Бахмутка.