Маск зняв обмеження з росіян - Твіттер перестав приховувати акаунти влади рф

https://racurs.ua/ua/n181793-mask-znyav-obmejennya-z-rosiyan-tvitter-perestav-pryhovuvaty-akaunty-vlady-rf.html

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Твіттер зняв обмеження з облікових записів російських держустанов.

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Вони знову з’являються в рекомендаціях і у верхніх рядках деяких пошукових запитів, повідомляє The Telegraph.

Серед іншого журналісти переконалися, що твіттер став рекомендувати акаунти Кремля, Міністерства закордонних справ рф, а також російського посольства у Великій Британії. Водночас державне пропагандистське агентство ТАСС уточнює, що соцмережа також почала видавати в пошуку обліковий запис Міноборони рф, яке очолює агресивну війну московитів прти України.

Своєю чергою, колишній топ-менеджер Twitter, який говорив на умовах анонімності, повідомив The Telegraph, що подібні зміни алгоритмів видачі, швидше за все, свідчать про те, що керівництво соцмережі скасувало торішні обмеження.

Вкрай малоймовірно, що ця зміна відбулася випадково або без відома керівництва компанії, — заявив він.

Твіттер ситуацію наразі не коментував.

Незабаром після початку повномасштабної війни в Україні Твіттер повідомив, що не просуватиме або рекомендуватиме урядові облікові записи, які «належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах».

Як пишуть московитські пропагандисти ТАСС, представник компанії тоді зазначив, що в першу чергу цей захід насамперед торкнеться росії й торкнеться понад 300 акаунтів.

Восени 2022 року засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск став єдиним власником соцмережі, після чого почав проводити глибокі реформи всередині компанії. Зокрема, мільярдер скасував багато обмежень у соціальній мережі, заявивши, що хоче просувати свободу слова.