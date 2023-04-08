Тракторист підірвався на міні на Київщині, фото: Андрій Нєбитов

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Ракурс

На Київщині під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня сьогодні, 8 квітня, трактор підірвався на протитанковій міні.

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В результаті техніка зазнала сильних механічних ушкоджень, 34-річного водія госпіталізували. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Наразі на місці інциденту перебувають правоохоронці та вибухотехніки.

Тракторист підірвався на ворожій міні. Поряд знайшли ще 13. Пошуки тривають, — зазначив Нєбитов.

Нєбитов закликає громадян не відвідувати лісосмуги на деокупованих територіях та уникайте лісових й польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів — телефонувати на спецлінію «102».

Нагадаємо, сьогодні на Харківщині двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.