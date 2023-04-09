Новий іранський дрон-камікадзе Me’raj-532. Фото:

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Ракурс

Іран випробував новий дрон-камікадзе, який отримав назву Me’raj-532.

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Цей БПЛА, за інформацією розробників, призначений для ударів по стаціонарних об'єктах на дальності до 450 км. Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявляє, що безпілотник може нести бойову частину у 50 кг вибухівки. Цей дрон нібито вже успішно пройшов випробування. Про це повідомляє видання Tasnim News.

Зазначається, що новий іранський дрон схожий на ракету з крилами, але звук його мотору дуже голосний та схожий на звук БПЛА Shahed-136/131, які в Україні прозвали «мопедами».

Для пуску Me’raj використовується автомобіль, який має розігнатися до злітної швидкості безпілотника.

Нагадаємо, британське видання The Guardian повідомило, що у 2022 році Іран передав росії партію бойових безпілотних літальних апаратів далекого радіусу дії. Країна-агресор отримала шість безпілотників Mohajer-6, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129, які розраховані на багаторазове використання — після удару вони повертаються на базу.

Джерело: Tasnim News