ЗСУ знищили п’ять станцій РЕБ противника. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n181843-zsu-znyschyly-p-yat-stanciy-reb-ta-zbyly-shist-droniv-rosiyan-genshtab.html

Ракурс

Наступальні дії російської армії в Україні командування країни-агресора зосередило на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

.

У неділю, 9 квітня, українські військові відбили на цих напрямках 58 атак. Літаки та гелікоптери ЗСУ вчора завдали шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито шість ворожих БпЛА. Було знищено три безпілотники типу «Ланцет», два — «Зала» та один — «Суперкам». Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 10 квітня.

Минулої доби підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять станцій радіоелектронної боротьби армії рф.

У Генштабі зазначили, що загарбники продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, у Токмаку окупаційна влада заявила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук. Противник нібито пообіцяв повертати назад власникам оригінал українського паспорта та свідоцтва про народження.

Нагадаємо, у Силах оборони Таврійського напрямку заявили, що у районі Мар’їнки та Авдіївки армія росії щодня втрачає близько двох рот особового складу. На цих напрямках тривають позиційні бої, окупанти мають перемінний успіх. Однак українські військові постійно відвойовують всі позиції, які тимчасово захоплюють росіяни.