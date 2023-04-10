Україна змінила воєнні плани через витік секретних документів Пентагону - CNN

https://racurs.ua/ua/n181844-ukrayina-zminyla-voienni-plany-cherez-vytik-sekretnyh-dokumentiv-pentagonu-cnn.html

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Україна змінила воєнні плани через витік секретних документів Пентагону. Він також розкриває масштаби проникнення США в Міноборони Росії та російську ПВК «Вагнер», а також ставить під удар джерела.

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CNN зазначає, що секретні документи Пентагону, які були опубліковані в Інтернеті останніми тижнями, показують, що США шпигують як за супротивниками, так і за союзниками, що глибоко турбує офіційних осіб США, які побоюються, що викриття можуть скомпрометувати деякі джерела та поставити під загрозу важливі міжнародні відносини.

Деякі з оригінальних документів розкривають масштаби прослуховування США ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну.

Інші розкривають ступінь проникнення США в Міністерство оборони росії та російську ПВК «Вагнера», джерела яких тепер можуть бути відключені або скомпрометовані.

Інші документи розкривають ключові слабкі сторони української зброї, протиповітряної оборони, кількості батальйонів і готовності в критичний момент війни, коли українські війська готуються розпочати контрнаступ проти росіян, так само як США та Україна почали розвивати більш довірливі відносини. відносини обміну розвідданими.

Україна вже змінила деякі військові плани через цей витік інформації, повідомило CNN джерело в оточенні президента України Володимира Зеленського.

Пентагон розпочав «міжвідомчу роботу», щоб оцінити вплив витоку, заявила в неділю заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Міністерство оборони продовжує вивчати та оцінювати точність сфотографованих документів, які поширювалися в соціальних мережах і, як видається, містять важливу секретну інформацію, — сказав Сінгх у заяві.

Було розпочато міжвідомчу роботу, щоб оцінити вплив цих фотографій на національну безпеку США, а також на наших союзників і партнерів.

Сінгх додав, що на вихідних офіційні особи США поговорили з союзниками та партнерами про витік інформації та поінформували «відповідні комітети Конгресу».

Витік також спонукав Пентагон вжити заходів для посилення контролю над потоком таких надсекретних документів, які зазвичай доступні сотням людей в уряді, заявили чиновники.

Багато документів помічаються, щоб вказати, що вони були підготовлені розвідувальним підрозділом Об'єднаного комітету начальників штабів, відомим як J2, і є тільки довідковими.

У п’ятницю Сінгх заявив, що міністерство продовжує розглядати це питання і передало його в Міністерство юстиції, яке окремо підтвердило CNN, що почало розслідування джерела витоку.

Нагадаємо, 6 квітня NYT повідомило, що в Twitter і Telegram з’явилися секретні військові документи, в яких детально описуються плани США і НАТО нарощувати українську армію перед запланованим контрнаступом.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав «злиті» матеріали «фотошопом» і пожартував про деградацію російської розвідки. Американські чиновники повідомили Reuters на умовах анонімності, що росія або проросійські елементи стоять за витоком кількох секретних американських військових документів, які були розміщені в соціальних мережах і нібито демонструють підготовку до весняного контрнаступу в Україні.

Пізніше в соцмережах з’явилася нова порція секретних документів, які, імовірно, деталізують таємниці американської нацбезпеки щодо України, Близького Сходу та Китаю.