США прослуховували наради Зеленського. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n181853-rozvidka-ssha-prosluhovuvala-narady-zelenskogo-cnn.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки шпигували за президентом України Володимиром Зеленським.

.

Внаслідок витоку даних Пентагону було оприлюднено документ, який свідчить про те, що США шпигували за українським лідером. На Банковій факт шпигунства дивним не вважають, але розчаровані витоком інформації. Про це повідомляє CNN з посиланням на злиті в мережу документи.

У звіті розвідки США, джерелом якого є сигнальна розвідка, йдеться, що Зеленський наприкінці лютого нібито «запропонував завдати ударів по скупченню російських військових у Ростовській області» за допомогою дронів. Безпілотники пропонувалося використати, бо ЗСУ начебто не має далекобійної зброї, здатної долетіти так далеко.

Агентство національної безпеки США класифікувало звіт як «розвідувальну інформацію, отриману з електронних сигналів і систем зв’язку».

CNN пише, що це пояснює, чому Вашингтон не горить бажанням надавати Україні далекобійні ракети, бо боїться, що Сили оборони можуть використати їх для ударів усередині рф. Однак ще раніше Київ запевняв американських союзників, що не використовуватиме для цього зброю дальнього радіусу дії.

А інший злитий у мережі звіт містить інформацію, що Китай може використати українські удари по цілях у глибині рф «як можливість представити НАТО як агресора, і може збільшити свою допомогу росії, якщо вважатиме напади значними».

Однак радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вважає оприлюднені документи неавтентичними, не мають нічого спільного з реальними планами України. На Банкові вважають, що ця інформація базується на великій кількості дезінформації, яку поширювала росія.

Нагадаємо, американський телеканал CNN повідомляв, що Україна змінила воєнні плани через витік секретних документів Пентагону. Крім того, деякі з оригінальних документів розкривають масштаби прослуховування США ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну.

Джерело: CNN