Кремль й далі підриває репутацію пригожина – ISW

https://racurs.ua/ua/n181887-kreml-y-dali-pidryvaie-reputaciu-prygojyna-isw.html

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Міністерство закордонних справ росії відреагувало на заяви «повара путіна» євгена пригожина щодо порядку денного головування росії в Радбезі ООН, що стало першою офіційною відповіддю російської держустанови на критику засновника ПВК «Вагнер».

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Кремль продовжує підривати репутацію Пригожина, вказує американський «Інститут вивчення війни» ISW.

Аналітики ISW вважають, що 7 квітня Пригожин розкритикував роботу МЗС в Африці. З його слів, москва «абсолютно нічого не робить» і що вагнерівці стикаються з «величезними труднощами».

9 квітня МЗС відреагувало на критику пригожина. У міністерстві повідомили, що готові співпрацювати з російськими компаніями і підприємцями для просування російського бізнесу за кордоном, а низка майбутніх заходів в Радбезі ООН буде присвячена африканським питанням.

Після заяви МЗС Пригожин опублікував список з 15 питань, які, на його думку, потребують термінового обговорення в Радбезі ООН, більшість з яких стосуються підтримки дій рф в Україні та Африці.

Атака російського МЗС на пригожина є продовженням зусиль кремля з дискредитації та підриву репутації пригожина. МЗС, інші російські урядові установи та філії кремля, ймовірно, прагнуть припинити будь-які спроби пригожина заручитися громадською або політичною підтримкою, — йдеться у звіті ISW.

На думку «Інституту вивчення війни» пригожин прагне зобразити себе «здібним державним діячем, здатним впливати на зовнішню політику, щоб заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти».