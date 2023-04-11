Велику кількість трофейної зброї поставили на облік на Київщині, фото: rg.ru

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На Київщині правоохоронці поставили на облік понад 3 тис. одиниць трофейної зброї.

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Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, повідомляє агентство «Укрінформ».

На облік поставили більше 3 тисяч трофейної зброї ворога, яка була необлікована. Наше завдання — контролювати зброю, щоб вона не перейшла до кримінального світу, — наголосив він.

Нєбитов зазначив, що торік поліція Київщини видала близько 20 тис. одиниць зброї представникам підрозділів територіальної оборони. Він запевнив, що вся зброя обліковується.

Нагадаємо, за даними поліції, під час російської окупації Київщини загинули загалом 1 тис. 374 цивільні особи, 717 з них росіяни розстріляли.

Джерело: «Укрінформ»