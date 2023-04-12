Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n181937-zelenskyy-zaproponuvav-rozirvaty-ugodu-i-ne-zberigaty-taiemnyci-bilorusi.html

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про припинення дії угоди з Білоруссю про взаємний захист державних секретів.

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Президентський законопроект з’явився в парламенті у середу, 12 квітня. Проект закону передали на розгляд керівництву ВРУ, але текст документу зараз відсутній. Про це повідомляється на веб-сторінці Верховної Ради.

Як відомо, білоруський режим на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну підтримує політику кремля. Так, диктатор олександр лукашенко надає територію Білорусі для атак по Україні. Крім того, війська рф постійно навчаються у Білорусі.

Це призвело до того, що відносини України та Білорусі погіршилися. Зокрема, у жовтні минулого року український уряд припинив дію угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилянню від податків. А в липні 2022 року Кабмін денонсував угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водами, яку підписали в 1998 році.

Нагадаємо, у лютому самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко заявив у коментарі ВВС, що готовий дозволити президенту рф володимиру путіну використати його країну як плацдарм для нового наступу росії на Україну.