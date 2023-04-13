1 млрд євро на боєприпаси для ЗСУ - Рада ЄС підтримала рішення

https://racurs.ua/ua/n181962-1-mlrd-ievro-na-boieprypasy-dlya-zsu-rada-ies-pidtrymala-rishennya.html

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Рада Європейського Союзу погодила виділення 1 млрд євро у межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України. Це дозволить відшкодовувати державам-членам ЄС боєприпаси, надані Києву зі своїх запасів або за рахунок зміни пріоритетів чинних замовлень з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

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Про це повідомила Рада ЄС.

Це рішення імплементує першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення поставок і спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, країни ЄС погодили спільні закупівлі мільйона боєприпасів для ЗСУ. До того міністри оборони європейських країн підтримали пропозицію глави євродипломатії Жозепа Борреля використати мільярд євро з EPF для негайного постачання Україні боєприпасів із наявних запасів європейських армій. Ще мільярд євро Боррель запропонував використати для спільної закупівлі снарядів.

Немає кращої демонстрації єдиності та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора, — сказав він.

Минуть принаймні місяці, перш ніж снаряди, замовлені в рамках спільних закупівель, опиняться в Україні. Перші замовлення можуть бути розміщені до кінця травня.