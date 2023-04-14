Володимир Зеленський призначив нових керівників двох ОВА. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n181982-zelenskyy-pryznachyv-novyh-kerivnykiv-dvoh-oblastey.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської ОВА.

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Головою Сумської обласної державної адміністрації став Володимир Артюх, а керівником Луганської ОВА став Артем Лисогор. Відповідні укази № 212/2023 та № 213/2023 пізно ввечері 13 квітня повідомили в Офісі президента.

Як відомо, Сумську область до 24 січня очолював Дмитро Живицький, а Луганською ОВА до 15 березня керував Сергій Гайдай. Російські окупанти зараз контролюють більшу частину Луганщини, а Сумщину ворог чи не щодня обстрілює з території рф.

Новий очільник Сергій Гайдай Артем Лисогор свого часу був заступником начальника ГУ Національної поліції Житомирської області. З жовтня 2021 року по червень 2022 року Лисогор був відряджений на схід України для виконання обов’язків заступника командувача Об'єднаних сил із задіяння сил і засобів підрозділів НПУ.

А новий керівник Сумщини Володимир Артюх має звання генерал-лейтенанта Збройних сил України, армії він присвятив 37 років. Він служив на командних і штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генштабу. Також був радником голови Вінницької ОВА.

Нагадаємо, 11 квітня Кабінет міністрів України звільнив директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника та заступницю голови Державної аудиторської служби Галину Вашеку.