48 зі 130 звільнених з полону бійців Сил оборони вважались зниклими безвісти

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48 зі 130 звільнених 16 квітня бійців Сил оборони України вважались зниклими безвісти.

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Частина з урятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі міста Бахмут.

Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому — 21 рік. Нагадаємо, що 16 квітня ще 130 українських бійців вдалося визволити з російського полону на Великдень.

Цього разу завдяки зусиллям Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими додому повертаються 92 військовослужбовці Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту.

Усі врятовані захисники — рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині.