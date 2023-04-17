SpaceX перенесла перший випробувальний політ ракети Starship, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n182099-spacex-za-40-sekund-do-startu-zupynyla-zapusk-naybilshoyi-rakety-v-istoriyi-video.html

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SpaceX, приватна космічна компанія Ілона Маска, сьогодні, 17 квітня, мала здійснити тестовий запуск Starship — найбільшої ракети у світі.

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Запуск було зупинено за 40 секунд до старту, повідомляє видання Space.com.

Маск у своєму Telegram-каналі згодом повідомив, що причиною стала виявлена несправність — замерз клапан тиску.

Відмовляємося від сьогоднішньої спроби льотного випробування. Команда працює над наступною доступною можливістю для запуску, — зазначається на сторінці SpaceX у Твіттері.

Наступна можливість для запуску з’явиться не раніше ніж через 48 годин.

Планувалося, що сьогодні Starship підніметься з майданчика Starbase у Бока-Чіка (Техас), але не буде намагатися приземлитися. Натомість корабель мав через кілька хвилин польоту здійснити м’яку посадку та приводнення в Мексиканській затоці.

Висота Starship становить 120 м, що робить її найвищою та найпотужнішою ракетою у світі.

SpaceX планує використовувати Starship для висадки астронавтів місії NASA Artemis 3 на Місяць у 2025 році, а також для трьох приватних космічних польотів, два з яких для перевезення пасажирів навколо Місяця. Starship також є запланованим транспортним засобом SpaceX для польотів на Марс.

Starship призначений для багаторазового використання, що, як очікується, зменшить витрати.

Джерело: Space.com