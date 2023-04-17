SpaceX за 40 секунд до старту зупинила запуск найбільшої ракети в історії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182099-spacex-za-40-sekund-do-startu-zupynyla-zapusk-naybilshoyi-rakety-v-istoriyi-video.htmlРакурс
SpaceX, приватна космічна компанія Ілона Маска, сьогодні, 17 квітня, мала здійснити тестовий запуск Starship — найбільшої ракети у світі.
Запуск було зупинено за 40 секунд до старту, повідомляє видання Space.com.
Маск у своєму Telegram-каналі згодом повідомив, що причиною стала виявлена несправність — замерз клапан тиску.
Відмовляємося від сьогоднішньої спроби льотного випробування. Команда працює над наступною доступною можливістю для запуску, — зазначається на сторінці SpaceX у Твіттері.
Наступна можливість для запуску з’явиться не раніше ніж через 48 годин.
Планувалося, що сьогодні Starship підніметься з майданчика Starbase у Бока-Чіка (Техас), але не буде намагатися приземлитися. Натомість корабель мав через кілька хвилин польоту здійснити м’яку посадку та приводнення в Мексиканській затоці.
Висота Starship становить 120 м, що робить її найвищою та найпотужнішою ракетою у світі.
SpaceX планує використовувати Starship для висадки астронавтів місії NASA Artemis 3 на Місяць у 2025 році, а також для трьох приватних космічних польотів, два з яких для перевезення пасажирів навколо Місяця. Starship також є запланованим транспортним засобом SpaceX для польотів на Марс.
Starship призначений для багаторазового використання, що, як очікується, зменшить витрати.
Джерело: Space.com