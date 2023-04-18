Армія рф готується відходити з окупованої Херсонщини. Фото:

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Ракурс

Російська загарбницька армія готується до чергового так званого жесту доброї волі.

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Окупанти облаштовують оборонні рубежі, мінують все узбережжя на лівому березі Херсонської області. Солдати рф навіть вже запаслися цивільним одягом та спакували майно, що намародерили на півдні. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

Також українські захисники фіксують активну оборонну діяльність ворогів на лівому березі Дніпра. Росіяни будують інженерне обладнання для першого, другого та третього рубежів оборони. Також вони мінують ділянки, які можуть бути для них десантно-небезпечними й намагаються вкрити замінованими площами майже все узбережжя.

Це як вже кажуть херсонці на правому березі народна прикмета — вони точно готуються до чергового жесту. Тому що вони спакували намародерене майно, повідправляли, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії, це однозначно свідчить про те, що вони готуються, — наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше в ОК «Південь» заявляли, що Збройні сили України суттєво потіснили окупаційну армію росії на Кінбурнській косі, яку ворог використовує для терору морського транспортного коридору.