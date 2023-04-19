В уряді запропонували варіант компенсації освітніх втрат через COVID-19 і війну

https://racurs.ua/ua/n182167-v-uryadi-zaproponuvaly-variant-kompensaciyi-osvitnih-vtrat-cherez-covid-19-i-viynu.html

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В Україні хочуть перевести школи на 12-річну систему навчання з 2024 року.

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Про це заявив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак

За його словами, це буде «найкращий варіант» розв’язання проблеми освітніх втрат, завданих Україною через COVID-19 та війну.

Можна розглядати безліч методів та методик компенсації освітніх втрат. Але ми маємо реформу НУШ (нова українська школа), і ми задекларували у законодавстві, що ми перейдемо на 12-річну профільну систему освіти у 2027 році. Тому особисто я переконаний, що ми маємо унікальний шанс перейти на 12-річну систему освіти раніше, вже 2024 року, — заявив Гурак під час презентації результатів дослідження «Освіта під час війни».

Він переконаний, що Україна має шанс перейти на 12-річну систему освіти раніше, вже 2024 року. Це допоможе збалансувати освітню програму таким чином, щоб врахувати всі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність електроенергії та інтернету), врахувати перехідний період на кожному рівні та зможемо підготуватися до 2027 року — до повноцінного впровадження профільної старшої школи.