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Ракурс
Це був звичайний двійник - Данілов про буцімто візит путіна до окупованих регіонів України

Це був звичайний двійник — Данілов про буцімто візит путіна до окупованих регіонів України

19 кві 2023, 21:30
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На окуповані території Херсонщини та Луганщини їздив не володимир путін, а його двійник.


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У цьому переконаний секретар РНБО України Данілов.

Ніякий путін там не був. Це достеменно відома річ. Для того, щоб поспілкуватися зі справжнім путіним, ви маєте щонайменше 10−14 днів провести на карантині. Ніякого Путіна там не було. Був звичайний двійник, яких у нього не один — це вже так само відома річ, — цитує Данілова УП.

Секретар РНБО нагадав, як закордонних гостей саджають за стіл на великій відстані від російського диктатора, а поїздки путіна, за його словами, — то «ціла процедура», де підготовчий процес стартує «за 2−3 тижні» і «жодних експромтів там давно немає".

Нагадаємо, 18 квітня Кремль опублікував заяву про поїздку путіна на окуповані території Херсонщини та Луганщини. Це була нібито друга поїздка російського президента у захоплені рф регіони України з початку повномасштабного вторгнення. У березні — трохи понад добу після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом (МКС) — путін приїздив у Маріуполь.

Джерело: Ракурс


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