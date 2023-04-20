У США розкрили мережу китайських таємних поліцейських відділків, які залякують дисидентів

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У США функціонує ще щонайменше шість китайських таємних поліцейських відділень.

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Попри те, що минулого тижня ФБР закрило одне з таких в Манхеттені та заарештувало двох причетних до організації, видання New York Post повідомляє, що є ще по одному відділу за невідомими адресами в Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі (Каліфорнія), Хьюстоні (Техас), а також в неназваних містах штатів Небраска та Міннесота.

Працівники таких відділень, як стверджується, переслідують та залякують китайських дисидентів, які перебувають у Сполучених Штатах.

Раніше США звинуватили 40 співробітників поліції Китаю у незаконному переслідуванні китайських політичних активістів.

Зокрема, вони переслідували громадян Китаю, які живуть у Штатах та чиї політичні погляди не збігаються із політикою уряду КНР. Обвинувачені створювали фейкові облікові записи в соцмережах та намагалися придушити свободу слова китайських дисидентів.

Також у США заарештували двох підозрюваних у створенні таємного відділення китайської поліції в Нью-Йорку. Вони були агентами уряду КНР, які мали виявляти та залякувати китайських активістів.