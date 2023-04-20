Напередодні контрнаступу ЗСУ російські військові частіше здаються у полон

https://racurs.ua/ua/n182191-rosiyany-pochaly-udvichi-chastishe-zdavatysya-u-polon-zsu.html

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Російські військові у березні у два рази частіше здавалися в полон, ніж у грудні минулого року.

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Про це нам заявив співробітник штабу з питань військовополоненими Віталій Матвієнко.

Пік звернень відбувся у березні цього року. Зафіксували понад 3 тис. звернень і така тенденція зберігається і у квітні", — сказав він в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, це пов’язано з очікуваним контрнаступом ЗСУ та значними втратами російських сил.

У грудні 2022 року штаб отримав 1,5 тис. звернень росіян про здачу в полон.

Упродовж семи місяців існування проєкту «Хочу жити», куди російські військові можуть звернутися для того, щоб здатися у полон, звернулося понад 15 тис. російських військовослужбовців та їхніх родин.

У полоні російські військовополонені отримують харчування, медичний огляд та можливість спілкування з рідними.