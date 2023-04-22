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США попередили союзників у Європі про методи росіян обійти санкції
США попередили союзників у Європі про методи росіян обійти санкціїhttps://racurs.ua/ua/n182263-ssha-poperedyly-souznykiv-u-ievropi-pro-metody-rosiyan-obiyty-sankciyi.htmlРакурс
Влада США попередила європейських союзників про спроби росіян обійти санкції.
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Financial Times пише, що заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон відвідав цього тижня Швейцарію, Австрію, Італію та Німеччину. Мета візиту — поінформувати партнерів, як росія намагається відновити військово-промислові ланцюги постачання в обхід західного експортного контролю.
Зокрема, Нельсон попередив європейських чиновників, компанії та банки про потенційні сигнали, які можуть свідчити про ухилення від санкцій. Йдеться про фальсифікацію контрактів і накладних для приховування зв’язків з рф, відмову надавати банкам і вантажовідправникам детальну інформацію про передбачуване кінцеве використання товару, а також часті зміни кінцевих користувачів або одержувачів платежів в останню хвилину.
Також в США визначили пріоритетні товари, які московити намагаються отримати в обхід обмежень. До них, зокрема, відносяться оптичні прилади, такі як осцилятори, осцилографи та тепловізійні компоненти; електронні компоненти, такі як напівпровідникові датчики та програмовані вентильні матриці (різновид інтегральних схем), а також прилади для вимірювання напруги та потужності.
Раніше Associated Press повідомляло, що фахівці Мінфіну США із санкцій у квітні поїдуть до Європи, щоб переконати країни та компанії, які продовжують вести бізнес у рф, розірвати фінансові зв’язки з агресором.
Йшлося саме про представників Міністерства фінансів США Ліз Розенберг і Брайана Нельсона. Метою американських гостей буде попередити європейських партнерів про можливі покарання за недотримання міжнародних санкцій.
Меседж поїздки полягає в тому, що ті, хто працює з російським урядом, повинні прийняти рішення: продовжувати надавати Москві матеріальну підтримку або продовжувати вести бізнес з країнами, на які припадає 50% світової економіки, — зазначають в AP.