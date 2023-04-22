США попередили союзників у Європі про методи росіян обійти санкції

https://racurs.ua/ua/n182263-ssha-poperedyly-souznykiv-u-ievropi-pro-metody-rosiyan-obiyty-sankciyi.html

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Влада США попередила європейських союзників про спроби росіян обійти санкції.

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Financial Times пише, що заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон відвідав цього тижня Швейцарію, Австрію, Італію та Німеччину. Мета візиту — поінформувати партнерів, як росія намагається відновити військово-промислові ланцюги постачання в обхід західного експортного контролю.

Зокрема, Нельсон попередив європейських чиновників, компанії та банки про потенційні сигнали, які можуть свідчити про ухилення від санкцій. Йдеться про фальсифікацію контрактів і накладних для приховування зв’язків з рф, відмову надавати банкам і вантажовідправникам детальну інформацію про передбачуване кінцеве використання товару, а також часті зміни кінцевих користувачів або одержувачів платежів в останню хвилину.

Також в США визначили пріоритетні товари, які московити намагаються отримати в обхід обмежень. До них, зокрема, відносяться оптичні прилади, такі як осцилятори, осцилографи та тепловізійні компоненти; електронні компоненти, такі як напівпровідникові датчики та програмовані вентильні матриці (різновид інтегральних схем), а також прилади для вимірювання напруги та потужності.

Раніше Associated Press повідомляло, що фахівці Мінфіну США із санкцій у квітні поїдуть до Європи, щоб переконати країни та компанії, які продовжують вести бізнес у рф, розірвати фінансові зв’язки з агресором.

Йшлося саме про представників Міністерства фінансів США Ліз Розенберг і Брайана Нельсона. Метою американських гостей буде попередити європейських партнерів про можливі покарання за недотримання міжнародних санкцій.