Спецслужби росії в Енергодарі стежать за українцями. Фото: zn.ua

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Російські окупанти посилили контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях України.

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Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області ворог збільшив кількість патрулів, а на блокпостах ворожі солдати почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи українців та оглядати автомобілі. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 22 квітня.

Зазначається, що також загарбники обмежили відвідування лісових зон. Українців, яких там помітять, російські спецслужби беруть на контроль і перевіряють їх персональні дані.

Також ворожі спецслужби в Енергодарі організували приховане спостереження за громадянами України, які відмовились від отримання російського паспорта. До уваги противник бере, зокрема, джерела фінансових доходів таких громадян. Російська фсб намагається з’ясувати, яким чином відбувається перерахунок коштів з території підконтрольної ЗСУ до тимчасово захоплених територій області та яким чином ці кошти конвертуються у готівку.

А на працівників ЗАЕС, які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск. Окупанти тортурами, погрозами та шантажем примушує їх отримати паспорт рф та підписати трудовий договір із російською державною корпорацією «росатом».

Нагадаємо, в «Енергоатомі» заявляли, що російські планують тривалий час утримувати в заручниках працівників Запорізької атомної електростанції. Загарбники вже завезли на станцію багато їжі та води. Українська сторона не виключає, що росіяни не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, а силоміць заблокують їх.