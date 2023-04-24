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Ракурс
У багатоповерхівці у Києві сталося самогубство, фото: поліція Київщини

«расія пабєділа, слава люцифєру» — на Київщині чоловік вистрибнув з вікна дев’ятиповерхівки (ФОТО)

24 кві 2023, 16:41
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В Обухові на Київщині 40-річний місцевий житель вчинив самогубство — вистрибнув з вікна на дев’ятому поверсі багатоповерхівки.


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Від отриманих травм він помер до приїзду медиків. Про це сьогодні, 24 квітня, повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагічного випадку.

У соцмережах очевидці інциденту стверджують, що перед тим, як вчинити самогубство, чоловік викрикував «расія пабєділа, слава люцифєру».

Нагадаємо, через кілька тижнів після деокупації Херсона у міста затримали чоловіка, який почав сваритися із військовими через вітання гаслом «Слава Україні» та погрожував військовослужбовцям поїздкою до уявної російської комендатури за «бандерівські гасла».

Джерело: Ракурс


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