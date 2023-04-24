Україні не потрібен дозвіл росії, щоб вступити до НАТО, фото:

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У МЗС України відреагували на скандальну заяву віце-спікера парламенту Угорщини Дори Дуро, котра в інтерв’ю російському виданню «Известия» заявила, що «без ризику початку війни» вступ України до НАТО «можливий лише в тому випадку, якщо росія схвалить це у вигляді певної угоди».

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Речник МЗС України Олег Ніколенко, реагуючи на заяву Дуро, наголосив, що наша держава має суверенне право вільно обирати засоби безпеки.

Це право неоднаразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини, — наголосив Ніколенко.

Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви, — додав він.

Ніколенко наголошує - немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО.