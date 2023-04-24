Україні не потрібен дозвіл росії — у МЗС відреагували на скандальну заяву віце-спікера парламенту Угорщиниhttps://racurs.ua/ua/n182334-ukrayini-ne-potriben-dozvil-rosiyi-u-mzs-vidreaguvaly-na-skandalnu-zayavu-vice-spikera.htmlРакурс
У МЗС України відреагували на скандальну заяву віце-спікера парламенту Угорщини Дори Дуро, котра в інтерв’ю російському виданню «Известия» заявила, що «без ризику початку війни» вступ України до НАТО «можливий лише в тому випадку, якщо росія схвалить це у вигляді певної угоди».
Речник МЗС України Олег Ніколенко, реагуючи на заяву Дуро, наголосив, що наша держава має суверенне право вільно обирати засоби безпеки.
Це право неоднаразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини, — наголосив Ніколенко.
Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви, — додав він.
Ніколенко наголошує - немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО.
Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому, — переконаний він.