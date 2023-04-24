У Зеленського відреагували на повідомлення ЗМІ про плани «ударів» по москві

Західні ЗМІ заявили про нібито плани України завдати ударів по москві

https://racurs.ua/ua/n182335-u-zelenskogo-vidreaguvaly-na-povidomlennya-zmi-pro-plany-udariv-po-moskvi.html

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В Офісі президента України відреагували на нещодавні статті в західних ЗМІ, в яких йшлося про нібито плани України завдати масованих ударів по столиці країни-агресора у річницю повномасштабного російського вторгнення.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що такі статті у ЗМІ формують суспільну думку на Заході про інфантильність та імпульсивність дій України, якій нібито небезпечно давати серйозну зброю. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 24 квітня, на сторінці Подоляка у Твіттері.

Одразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яку задачу вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни? Змусила б росіян втікати? Скасувала б потребу у зброї? — наголошує Подоляк.

Так-от, подібні публікації з обовʼязковим посиланням на «анонімні джерела» виконують лише одну катастрофічну функцію: формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю. Свідомо чи несвідомо це робиться — інше питання, — додає він.

Подоляк наголошує - Україна має інший підхід до війни.

Ми підходимо до війни із залізною математичною логікою: нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат. Може, годі грати у відмовки та підкилимну realpolitik, поки йде війна та гинуть люди?, — наголошує він.

Нагадаємо, видання The Washington Post з посиланням на секретні документи американської розвідки повідомило, що українська розвідка планувала масові удари по москві в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого, але відмовилась від цього на прохання США.